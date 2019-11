C’est maintenant plus que jamais que le chef de l’État, Macky Sall, serait exposé au pouvoir mystique de Serigne Moustapha Sy.

En décembre 2017, le Guide des Moustarchidines avait fait savoir qu’il était le tombeur d’Abdou Diouf et qu’il avait désormais le Djin du président Sall à ses côtés. Et comme les pandores ont eu à arrêter son cortège pour lui demander de montrer patte blanche relativement à son gyrophare et sa sirène, nombre de Sénégalais craignent qu’il ne conspire avec le successeur du Djinn de Wade pour éliminer toute notion de “troisième mandat”. En tout cas, il y a de l’électricité dans l’air entre lui et Macky Sall. On ne sait jamais, n’est-ce pas !