Aujourd’hui, « Les Yeux du Dragon » de Stephen King, paru le 10 juin 2020 chez Flammarion.

Anne-So Echos de Mots, blogueuse littéraire jeunesse et contributrice du groupe de lecture « 20 Minutes Livres », vous recommande Les Yeux du Dragon de Stephen King, paru le 10 juin 2020 aux Éditions Flammarion.

Sa citation préférée :

L’un des grands avantages des contes, c’est que le temps passe très vite quand il n’est marqué par aucun événement notable. La vie, elle, n’est jamais comme ça, et c’est probablement une bonne chose. Le temps passe plus vite dans l’histoire, mais qu’est-ce que l’histoire, sinon une sorte de conte grandiose où les siècles remplacent les années ?

Pourquoi ce livre ?

Parce que les éditions Flammarion offrent une magnifique édition à ce roman de Stephen King qui a déjà fait ses preuves par le passé et a su charmer plusieurs générations. Initialement, Les Yeux du Dragon a été écrit par l’auteur pour sa fille qui n’était pas intéressée par les œuvres sombres habituelles de l’auteur. Si l’on ressent, bien sûr, une différence avec ses autres travaux, les amoureux de Stephen King sauront tout de même reconnaître sa plume, légèrement assagie pour l’occasion.

Parce que Stephen King manie les ficelles du conte pour enfants avec brio. Les Yeux du Dragon est à ce titre un vrai régal. Ainsi on retrouve des personnages clés du genre, tels qu'une douce reine ayant perdu la vie, un prince courageux et valeureux ou encore un sorcier fourbe et cruel. L'intrigue est accessible sans être dénuée de profondeur ce qui permet aux plus jeunes de se régaler et aux plus vieux de retomber en enfance en se laissant conter cette histoire palpitante.

Parce que Les Yeux du Dragon se passe dans l'univers de La Tour Sombre, ce qui ravira les fans de la saga. Nous y rencontrons Flagg, le magicien du roi, prêt à tout pour s'approprier le pouvoir. A la mort du Roi Roland dont il était le conseiller, Flagg trahira la couronne et fera tout pour que le prince Peter n'accède pas au trône.

Parce que ce conte sombre et fascinant, est parfait pour mettre un pied dans l'univers de Stephen King. Entre magie, manipulation et bataille du bien contre le mal, le Royaume de Delain est à l'aube de grands changements, pour le meilleur ou pour le pire. La plume de Stephen King, allégée pour l'occasion, est superbement mise en valeur par les illustrations puissantes et sombres de Nicolas Duffaut. Bref, Les Yeux du Dragon est absolument délicieux, tant dans le fond que dans la forme.



L’essentiel en 2 minutes

L’intrigue. Depuis quatre siècles, Flagg agit dans l’ombre pour manipuler ceux au pouvoir à ses desseins. A la mort du roi Roland, son fils Peter doit lui succéder. Cela pourrait contrarier les sombres projets de Flagg qui met alors en route une machination complexe pour se débarrasser de celui qui le gêne.

Les personnages. Le prince Peter est le fils aîné du Roi Roland et doit hériter du trône. C’est un jeune homme bon et courageux, très différent de Thomas, son jeune frère jaloux et manipulable. Flagg est un magicien puissant, cruel et redoutable qui veut toujours plus de pouvoir.

Les lieux. Le roman se déroule dans le Royaume de Delain.

L’époque. L’intrigue commence peu de temps avant la mort mystérieuse du roi Roland.

L’auteur. Stephen King est un auteur américain dont le premier roman, Carrie, fut publié en 1974. Depuis, celui qu’on ne présente plus a été plus que prolifique puisqu’il signe plus de 200 publications dans divers genres littéraires.

Ce livre a été lu avec plaisir par Anne-So Echos de Mots, blogueuse spécialisée dans la littérature jeunesse et ado. « Pour moi, la lecture peut être aussi bien un plaisir personnel dans lequel on court se réfugier qu’une excuse pour échanger et rencontrer d’autres lecteurs. Je suis une amoureuse des mots toujours intéressée par de nouvelles découvertes. »

