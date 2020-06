Tiken Jah Fakoly s’est prononcé sur la candidature de Bédié, candidat à l’investiture du PDCI à la présidentielle d’octobre 2020.

Henri Konan Bédié a accepté le samedi 20 juin 2020, de se porter candidat à l’investiture de son parti, le PDCI, pour la course à la présidentielle de 2020, « (…) Oui chers représentants des structures du parti, je me sens, encore une fois, honoré par cet acte militant, fait de responsabilité, qui démontre votre engagement collectif à mes côtés et de la confiance que vous placez en moi »

Une nouvelle qui a suscité, plusieurs réactions, dont celles de Tiken Jah Fakoly, « quand il était au pouvoir, il a fait quoi ? Bédié, c’est le président le plus vaurien de l’Afrique. Il n’a jamais souffert. Donc il ne peut pas comprendre les difficultés des Ivoiriens », a indiqué Tiken Jah.

Avant de Conclure, « j’apprends qu’il veut être candidat. Bédié veut être candidat; il veut être candidat où? En 2010, il n’a pas fui le débat? Il a fui le débat. On lui a dit de venir expliquer ce qu’il va faire pour les Ivoiriens, il a fui en donnant des arguments qui ne tiennent pas la route… Moi, je ne suis pas avec quelqu’un. Je suis avec la Côte d’Ivoire. Je suis avec les Ivoiriens ».

Yeclo

Xalima.com

L’article Quand Tiken Jah s’attaque à HKB : « Bédié, le président le plus vaurien de l’Afrique, il veut être candidat où ? » est apparu en premier sur Snap221.info.