Seydou Guèye est revenu, sur le plateau d’Objection ce dimanche sur Sud fm, sur la quarantaine du Président Macky Sall. Le chargé de la communication de la Présidence a coupé court aux rumeurs de vacance du pouvoir qui faisait du président de l’Assemblée nationale, l’intérimaire.

« Ce que le président a révélé c’est qu’il a été en contact avec une personne qui s’est révélée un patient Covid puisqu’elle a été testée positive. Le président a fait son test, il est négatif. Mais conformément aux recommandations médiales, il a pris la responsabilité de se mettre en quarantaine pour se préserver et préserver les autres. C’est cela la règle en de telles circonstances », souligne Seydou Guèye.

Qui précise : « Le président a pris toutes les dispositions du point de vue technique avec l’expertise notamment des services informatiques de la présidence et de l’Adie, ils ont mis en œuvre toutes les applications qui ont permis de gagner en efficacité. Donc il travaille toujours en restant en quarantaine chez lui, donnant les instructions, conduisant les opérations et à la tête des troupes pour mener ce combat contre la Covid-19 ».

