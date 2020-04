C’est l’émission la plus suivie du mois de ramadan.

Quartier général, cette grande émission dirigée d’une main de maître par l’ animateur vedette de la télévision Futurs médias ( Tfm ) , Pape Cheikh Diallo , a fait diffusion sa première cette année, le samedi 25 avril 2020.

L’émission, qui fait défiler des personnalités de ce pays sur son plateau, voit aussi la participation de toutes les entités du groupe Futurs Médias (Gfm). De la Tfm à l’Obs en passant par la Rfm. Journalistes et animateurs de la boîte, en plus de rivaliser d’arguments, rivalisent aussi d’élégance. Et ce mardi 28 avril 2020, notre consœur Marie Louise Ndiaye Cissé a éblouit le plateau de QG. Avec sa belle tenue rose, elle a fait parler l’élégance et la classe. On se rappelle de comment elle avait séduit en 2016, avec sa noirceur d’ébène, les égyptiens qui lui demandaient, tout le temps, de poser avec elle dans les rues de Cairo. Ce mardi, élégante dans la mine mais aussi dans les mots, elle a posé le débat des mesures prises dans les prisons avec le confinement dû au Coronavirus. Comme toujours, elle a été précise dans les explications et les argumentations. Comme on dit en wolof, «Todj na Yakh bi».

Après l’exposé de son sujet, les téléspectateurs ont pu avoir un aperçu de la réalité actuelle des prisons Sénégalaises et des détenus et de comment se déroule la vie carcérale. Il faut dire que Marie Louise ne pouvait être que pertinente dans tout ce qui touche à la justice. Elle sort de la bonne école de l’avocat Bamba Cissé. Hé oui, l’année dernière elle était un cœur à prendre, mais plus cette année. Me Cissé est maître de son cœur !