Une vidéo troublante montrant des personnes soupçonnées d’avoir un coronavirus traîné de force de chez elles est apparue, alors que le régime communiste commence à rassembler les souffrances à Wuhan et à les emmener dans des camps.

Des fonctionnaires en tenue de protection sont vus tenant deux personnes par les bras avant qu’un troisième homme plus résistant ne soit ramassé du sol et emmené dans un clip choquant partagé en ligne.

Les images, filmées à Wuhan, surviennent après que le vice-Premier ministre chinois Sun Chunlan a appelé à une «guerre populaire» contre l’épidémie à propagation rapide.

Depuis samedi, plus de 700 personnes ont été tuées par le virus, dont 86 sont décédées vendredi seulement, et plus de 34 500 dans le monde ont été infectées.

Dans la vidéo, une personne portant un masque facial est rapidement entraînée par des fonctionnaires et est bientôt suivie par une femme dans une veste d’hiver qui est tenue sous les bras par une personne en tenue de protection.

Cependant, les fonctionnaires ont plus de mal à retirer une troisième personne qui est allongée dans une porte et refuse d’être prise en charge.

Deux personnes tentent de le soulever, mais sans succès, elles sont rejointes par un homme en tablier bleu puis par deux autres officiels.