Vous avez des habitudes de vieux après avoir fait l’amour ? Rassurez-vous, vous n’êtes pas le seul !

Une étude récente vient de regrouper les habitudes les plus communes des couples,après qu’ils aient fait l’amour. C’estPure Romance, une société qui vend des s*x toy qui s’est penchée sur la question en sondant 2 000 personnes.

Des habitudes pas si folles

Quand on y regarde de plus près, on fait tous plus ou moinsla même chose après le s**e. L’habitude number one n’est d’ailleurs pas tellement insolite quand on y pense, puisque 64% des participants ont dévoilé dormir tout de suite après un rapport. Ambiance… La deuxième habitude est nettement plus romantique -et heureusement-, car44% des personnes adorent chouchouter leur moitié en faisant durer un petit peu plus longtemps le plaisir grâce à des câlins ! La dernière place du podium revient à discuter avec son partenaire :32% avouent échanger avec l’autre après avoir fait l’amour.

Un gros câlin, une douche et au travail !

D’autres habitudes ont été recensées dans l’étude : 13% des participants aiment se laver après avoir fait du sport de chambre, alors que 10% des personnes confient partir travailler juste après un rapport… Faire l’amour, ça motive pour commencer une longue journée de travail ! Il y a aussi cuisiner, commander de la nourritureou aller checker ses réseaux sociaux. L’étude a aussi précisé que le dimanche à 9h est l’heure où les couples font le plus l’amour ! Vous en faites partie ?

Par SAVONA Alexisle 8 octobre 2018 à 14:26 Modifiéle 23 mai 2019 à 12:13