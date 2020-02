Quelqu’un qui est infecté par le coronavirus de Wuhan peut le propager avec une simple toux ou un éternuement, disent les scientifiques.

Il est désormais confirmé qu’au moins 910 personnes atteintes du virus sont décédées et plus de 40 640 ont été infectées dans au moins 28 pays et régions. Mais les experts prédisent que le nombre réel de personnes atteintes de la maladie pourrait être de 100 000, voire 350 000 rien qu’à Wuhan, car ils préviennent qu’elle pourrait tuer jusqu’à deux personnes sur 100. Voici ce que nous savons jusqu’à présent:

Qu’est-ce que le coronavirus de Wuhan?

Un coronavirus est un type de virus qui peut provoquer des maladies chez les animaux et les humains. Les virus pénètrent dans les cellules à l’intérieur de leur hôte et les utilisent pour se reproduire et perturber les fonctions normales du corps. Les coronavirus sont nommés d’après le mot latin «corona», qui signifie couronne, car ils sont entourés d’une coquille à pointes qui ressemble à une couronne royale.

Le coronavirus de Wuhan est un virus qui n’avait jamais été vu avant cette épidémie. Il est actuellement nommé 2019-nCoV, et n’a pas de nom plus détaillé car on en sait peu à ce sujet.

Le Dr Helena Maier, de l’Institut Pirbright, a déclaré: “ Les coronavirus sont une famille de virus qui infectent un large éventail d’espèces différentes, notamment les humains, les bovins, les porcs, les poulets, les chiens, les chats et les animaux sauvages.

«Jusqu’à ce que ce nouveau coronavirus soit identifié, il n’y avait que six coronavirus différents connus pour infecter les humains. Quatre d’entre eux provoquent une légère maladie de type rhume, mais depuis 2002, il y a eu l’émergence de deux nouveaux coronavirus qui peuvent infecter l’homme et entraîner une maladie plus grave (syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) coronavirus).

«Les coronavirus sont connus pour pouvoir parfois passer d’une espèce à l’autre et c’est ce qui s’est produit dans le cas du SRAS, du MERS et du nouveau coronavirus. L’origine animale du nouveau coronavirus n’est pas encore connue. »

Les premiers cas humains ont été signalés publiquement dans la ville chinoise de Wuhan, où vivent environ 11 millions de personnes, après que les médecins ont commencé à voir des infections le 31 décembre.

Au 8 janvier, 59 cas suspects avaient été signalés et sept personnes étaient dans un état critique. Des tests ont été développés pour le nouveau virus et les cas enregistrés ont commencé à augmenter.

La première personne est décédée cette semaine-là et, le 16 janvier, deux étaient morts et 41 cas confirmés. Le lendemain, les scientifiques ont prédit que 1 700 personnes avaient été infectées, peut-être jusqu’à 7 000.