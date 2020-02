Lionel Messi, parfois surnommé Leo Messi, né le 24 juin 1987 à Rosario, est un footballeur international argentin évoluant au poste d’attaquant au FC Barcelone. Seul footballeur sextuple Ballon d’Or et Soulier d’or européen, Messi est considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire.

Selon El Pais, Marc-André Ter Stegen et Lionel Messi auraient eu une altercation à l’entraînement du Barça. Cette information fait suite à celle de lundi, publiée par As, selon laquelle deux cadres auraient eu une brouille. La nouvelle n’a pas tardé à faire le tour de la presse, et des réseaux sociaux, ne laissant personne indifférent.

Depuis mardi soir, on ne parle que de ça en Espagne. Lionel Messi a ainsi répondu à Eric Abidal, qui avait préalablement expliqué, dans un entretien accordé à Sport, que les joueurs n’étaient plus satisfaits d’Ernesto Valverde. Une affirmation fausse donc selon l’Argentin, qui a demandé à sa direction d’assumer ses responsabilités.

Et selon la télévision catalane TV3, Josep Maria Bartomeu veut éteindre le feu, et n’a a priori pas envie de se séparer de son secrétaire technique ou que ce dernier démissionne. Si la star argentine lui a fait part de son mécontentement suite aux propos du Français, le président barcelonais souhaite que les deux hommes se réconcilient.

La Juve, City, United et l’Inter peuvent aussi rêver de Messi

Le Paris Saint-Germain a été cité parmi les clubs susceptibles d’accueillir la star argentine, mais il n’est le seul. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, la Juventus, Manchester City, Manchester United et l’Inter pourrait également s’attacher les services de Lionel Messi. Le quotidien italien explique en effet que ces clubs sont les seuls assez solides économiquement parlant, pour supporter une opération pharaonique.