« Dans certaines positions j’ai un peu mal et dans d’autres, c’est mon partenaire qui a mal… Existe-t-il une position idéale ? » demande une lectrice. La réponse du Dr Catherine Solano, médecin sexologue et andrologue.

Il n’existe pas une position sexuelle meilleure que les autres dans l’absolu. Le corps humain n’est pas une machine et chaque corps est différent. Donc c’est à chacun, homme ou femme d’explorer les postures de l’amour pour expérimenter et découvrir celles qui lui procurent le plus de plaisir. Il n’est alors pas possible de répondre à votre question en vous disant : « Testez telle posture, le plaisir est garanti ! ».

Etre à l’écoute de son corps

Une douleur pendant une relation sexuelle peut avoir une cause médicale. Il faut donc en parler à votre médecin. Mais au-delà des problèmes médicaux, il se peut aussi que vous ressentiez une douleur sans que ce soit anormal. Notre corps est ainsi fait qu’une posture peut lui être désagréable, voire douloureuse parce qu’elle ne correspond pas à votre anatomie. Pour les hommes l’inclinaison du pénis en érection est très variable, vers le haut, le bas, la droite ou la gauche, et il peut être droit ou courbé.

Résultat certaines postures peuvent exercer une traction importante sur le pénis, et cela peut provoquer une douleur. Il en est de même pour la zone vaginale. Cette anatomie, même interne, n’est pas semblable chez toutes les femmes. Ainsi, une femme peut ressentir une douleur en posture de levrette, une autre en amazone, sans que ce soit forcément une anomalie. Aussi, je peux vous conseiller une chose : écoutez votre corps. La douleur est un signe d’alerte qui signifie que quelque chose ne vous convient pas.

Jouer à la fois sur les mouvements et les positions

Pour augmenter le plaisir en choisissant une position, commencez par observer ce que vous ressentez. Pensez posture, mais aussi mouvement et excitation externe. Je m’explique. Une posture peut stimuler des zones érogènes actives. Il ne s’agit pourtant pas de la seule voie du plaisir. La modalité des mouvements de va-et-vient contribue elle aussi à faire monter le plaisir. Une posture plutôt « bof » a priori, peut devenir très excitante si vous choisissez peut-être des mouvements très lents, ou plutôt rapides, ou encore des mouvements très superficiels ou au contraire profonds… Et le plaisir peut se révéler plus intense avec une alternance régulière de ces types de mouvements.

Par exemple trois mouvements superficiels et rapides, puis un profond et lent. L’amour est comme la musique, il n’y a pas que le doigté, les notes qui comptent, mais aussi le rythme ! Et puis, en plus de tout cela, l’excitation externe, c’est-à-dire tout ce qui se passe pendant ces mouvements de va-et-vient compte aussi. Ce qui fera augmenter votre plaisir, ce sera peut-être de voir le visage de votre partenaire ou d’entendre ses gémissements. Et pour cela, certaines postures sont mieux adaptées.

Au total, quand on parle de position, il faut penser mécanique bien sûr, mais aussi mouvement, et environnement érotique afin de monter ensemble vers plus de plaisir.

