Entre les disciples de Serigne Saliou Thioune et ceux de Sokhna Aïda Diallo, le désamour va de mal en pis. Une violente bataille rangée a eu lieu hier entre les deux camps. Deux personnes ont été grièvement blessées respectivement à la tête et au bras. Une plainte a été déposée par les proches de la dame. La police a présentement arrêté deux personnes et ouvert une enquête.

Au moment où ces lignes, l’on nous signale que Serigne Saliou Thioune, officiellement reconnu par Touba comme étant le Khalife du guide spirituel des Thiantacônes, est sur le chemin de Touba où il devra rencontrer ses disciples et faire quelques réajustements. Affaire à suivre…

DAKARACTU

