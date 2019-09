Vous vous demandez peut-être “C’est quoi le Trading en Ligne ? ”

Vous entendez peut-être parler de plus en plus du Trading en Ligne et à juste titre, car de nombreux particuliers décident de s’y mettre afin de tenter d’augmenter leurs revenus, voire même pour en faire leur profession !

Dans cet article nous allons définir pour vous qu’est ce que le trading en ligne, l’ensemble des aspects à connaître et les éléments essentiels à savoir avant d’envisager de commencer à Trader !

Mais tout d’abord démarrons avec une simple question :

Qu’est ce que le Trading en Ligne – Définition du Trading en Ligne

Le trading en ligne consiste simplement à acheter et à vendre des titres financiers via une plateforme de trading en ligne. Ces logiciels de trading en ligne sont mis à disposition des traders, généralement gratuitement, par des courtiers sur internet. Ils sont accessibles à toute personne souhaitant investir en bourse et négocier des instruments financiers sur les marchés.

L’activité de trading en ligne consiste donc à spéculer sur les marchés financiers, pour essayer de profiter des variations des prix des actifs pour gagner de l’argent entre le moment de l’achat et de la revente, ou inversement, car il est possible de vendre un produit que l’on ne possède pas.

Le trading en ligne une activité sérieuse qu’il faut appréhender comme un métier et non un moyen de gagner rapidement beaucoup d’argent sans risque et sans rien y connaître. En dehors de cela, il est vrai que le trading en ligne est accessible à tous ceux qui sont prêts à travailler dur et à s’impliquer à 100% dans cette activité où la psychologique est un challenge quotidien.

admiralmarket