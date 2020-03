Ils étaient nombreux à courir derrière l’actrice. Mais finalement, c’est un homme très chanceux du nom de Koné qui a pu conquérir le cœur de Nabou.

Mamadou Koné pour ne pas le nommer est un homme très célèbre et très connu dans le monde du showbiz. D’ailleurs selon des sources de limametti.com , il est actuellement l’homme qui souffle aux oreilles de la star Wally Seck.

Un grand rôle dans le “Faramareen”

PUBLICITÉ

Mamadou Koné a joué un très grand rôle dans le développement du label de Wally Seck. Il a conseillé le prince et est devenu son manager , mais surtout il a été à la tête de plusieurs organisations et rencontres internationales oeuvrant dans le showbizz et la culture. Sur ses photos déjà publiées sur le web on l’aperçoit tout le temps aux coté de son ami et frère. C’est l’homme de confiance de Wally Seck rapporte un proche de l’entourage du musicien.