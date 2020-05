Ruby Rose quitte la série Batwoman, dans laquelle elle interprétait le rôle-titre, après seulement une saison. A seulement 34 ans, la belle australienne devenue une icône LGBT+, a déjà une jolie carrière derrière elle.

Coup de tonnerre à Hollywood. Ruby Rose a annoncé quitter la série américaine Batwoman. Après une saison seulement à interpréter le rôle de Kate Kane, le jeune australienne de 34 ans a annoncé souhaiter mettre fin à l’aventure. « J’ai pris la décision très difficile de ne pas revenir dans Batwoman la saison prochaine. Je ne l’ai pas prise à la légère car j’ai le plus grand respect pour les comédiens, les équipes, et tous ceux qui travaillent sur la série à Vancouver et à Los Angeles » a déclaré Ruby Rose dans un communiqué, relayé par le Hollywood Reporter. L’actrice n’en dévoilera pas davantage sur sa décision. La production va donc devoir chercher une nouvelle actrice principale pour la deuxième saison, et a précisé qu’elle allait à nouveau choisir une actrice de la communauté LGBTQ+ pour incarner Kate Kane.

A 34 ans, Ruby Rose a déjà un joli CV et de multiples expériences. La jeune femme a débuté en tant que mannequin dans les années 2000, devenant au fil des ans, le visage de la marque Maybelline en Australie. Remarquée, elle devient animatrice pour la chaîne MTV. Forte de son expérience devant la caméra, la jeune femme se lance ensuite dans le cinéma et fait une apparition dans le film indépendant Around the block. A contre-courant, elle publie un court-métrage détonnant baptisé Break Free et s’impose comme une icône LGBT+. Elle connaît par la suite un joli succès pour son rôle dans la célèbre série Orange is the New Black, et sa performance saluée au Emmy Awards. Après quelques rôles au cinéma, elle décroche en 2018 le rôle phare de Kate Kane dans Batwoman…

L’actrice n’a jamais fait mystère de son homosexualité. Ruby Rose s’est fiancée à Phoebe Dahl en 2014, mais le couple se sépare après un an de relation. Elle fréquente par la suite Harley Gusman, cofondatrice d’une ligne de cosmétiques. Fin 2016, Ruby Rose s’affiche en couple avec Jessica Origliasso, une australienne membre du groupe The Veronicas. Mais en avril 2018, l’actrice annonce leur séparation sur les réseaux sociaux.

