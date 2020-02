Issiaka Ouattara, né en 1967 à Bouna et mort le 5 janvier 2020 à New York aux États-Unis, est un lieutenant-colonel ivoirien et ancien seigneur de guerre des Forces nouvelles ayant été un des acteurs majeurs de la crise politico-militaire en Côte d’Ivoire, de 2002 à 2011.

Les Ivoiriens résidant à New York ont rendu un dernier hommage au colonel Major Issiaka Ouattara dit Wattao décédé le 5 janvier 2020 à New York.

Avant donc le rapatriement de la dépouille à Abidjan pour les obsèques et l’inhumation, les Ivoiriens vivant en terre américaine ont tenu à témoigner leur compassion à la famille.

Parmi ces Ivoiriens, il y avait également le Représentant permanent de la Côte d’Ivoire aux Nations Unies, l’Ambassadeur Adom Kacou Léon et le Consul Général de Côte d’Ivoire à New York, SE Mme Bakou Annick Josiane Capet.

Le colonel Issiaka Ouattara, alias Wattao, ancien chef rebelle et commandant de zone, décédé dimanche à New York des suites d’une maladie, était l’un des anciens commandants de zones, les plus emblématiques.

Principal chef des Forces nouvelles, un groupe de rebelles ivoiriens, Issiaka Ouattara, alias Wattao, a été un des acteurs majeurs de la crise politico-militaire en Côte d’Ivoire, de 2002 à 2011.

Malgré sa maladie, Wattao avait été promu colonel-major le 18 décembre dernier.

En mars 2019, il avait quitté son poste à la garde républicaine pour le commandement des unités rattachées à l’état-major général des armées.