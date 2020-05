Après la foireuse campagne « Zéro grossesse à l’école », Mme Kandia Camara-Kamissoko, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, a lancé l’opération « Zéro cas de coronavirus » à l’école. Lettre ouverte à Kandia Camara.

Son département ministériel récolte les premiers résultats. Les enseignants de Yamoussoukro et ceux de la Nawa observent deux semaines de grève, à partir du lundi 25 mai pour les premiers et du mercredi 27 mai 2020 pour les seconds.

Le coronavirus a, en effet, repris du poil de la bête à l’intérieur du pays où, se réjouissait le Gouvernement, aucun cas n’avait été confirmé à compter du 21 avril. La réouvertures des établissements scolaires et universitaires, à partir du 18 mai, est venue changer la donne.

À Doropo (région du Bounkani), Gagnoa (chef-lieu de la région du Gôh), Yamoussoukro (capitale politique), Man (chef-lieu de la région du Tonkpi) et Gueyo (région de la Nawa) notamment, les cas de la Covid-19 ont refait surface. En force. Et en provenance de l’épicentre de la maladie, Abidjan. Le Gouvernement n’a rien retenu de ses premières erreurs fatales (échec de la mise en quarantaine à l’INJS et des demandes d’autorisation de sortie d’Abidjan à l’École nationale de Police); et il a persévéré. Comme un bon récidiviste.

Kandia Camara, le lundi 26 mai 2020

Ainsi, face à l’improvisation et l’impréparation dans les centres de dépistage pris d’assaut, comme hier l’École de Police, pour pouvoir reprendre la route de l’école, l’État a encore retropédalé. Les demandes d’autorisation de sortie d’Abidjan ne sont plus soumises au dépistage et au certificat de test négatif. Advienne que pourra. Ce grand risque non calculé expose à nouveau l’intérieur du pays à une nouvelle vague de contaminations avec l’arrivée massive des élèves, étudiants, encadreurs et autres travailleurs non dépistés qui s’étaient repliés dans le Grand Abidjan. Et qui sème le virus va révolter le corona. Cash.

F. M. B

