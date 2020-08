Qui va succéder à Macky Sall en 2024. Si vous ne le connaissez pas sachez que les les génies en monde sérère ont encore parlé.

Cette fois, des noms sont encore tombés et il s’agit de celui qui sera le prochain président du Sénégal…

Le président Macky Sall est dans son deuxième mandat et voilà que les voyants sérères annoncent déjà les potentiels présidentiables qui pourront le remplacer dans son fauteuil de Chef de l’Etat, certainement en 2024, date normale de la prochaine présidentielle au Sénégal.

Le trio présidentiable : Sonko, Karim et Idy

“L’Etoile du prochain président de la République, après Macky Sall, brille entre Karim Wade, Ousmane Sonko et Idrissa Seck. Mais rien n’est encore scellé par le destin. Le plus dévoué à la cause du peuple remplacera Macky Sall”, a indiqué la Saltigué SNF qui ne manquera pas de rappeler qu’elle avait prédit la mort de plusieurs Khalifes généraux.

La mort de Sidy Lamine Niasse

Pour montrer sa bonne foi et tout le crédit que l’on doit accorder à ses dires, la saltigué S.N.F annonce avoir prédit la mort de Sidy Lamine Niass et de plusieurs Khalifes généraux, l’arrivée de la pandémie du Coronavirus au Sénégal, la libération de Khalifa Sall, l’arrestation de Karim Wade, etc. Des enregistrements sonores et des vidéos qu’elle a mis à la disposition de nos confrères de sunugal24 permettent de vérifier la teneur de son discours. Et tout laisse croire qu’elle excelle à merveille dans l’art divinatoire.

