Samuel, que vaut la parole d’un mélangeur d’eau et de pétrole face à celle de Ousmane Sonko ? Que vaut la parole d’un des plus grands brigands financiers du Sénégal ? Que vaut la parole d’un homme qui ne vit que de traîtrise ? Le président Abdoulaye Wade répondra certainement à cette question. Décidément, dans ce pays ceux à qui on doit retirer la parole, sont ceux qui l’ouvrent plus grand.

Mon Dieu le Corona occupe nos esprits mais pour autant nous ne sommes pas amnésiques. Samuel ce n’est pas un hasard que les premières initiales de ton prénom et de ton nom soient identiques à la première lettre du mot qui caractérise les tas d’immondices que nous retrouvons sur nos trottoirs chaque matin. Votre réputation ne nous en apprendra pas moins.

Votre incohérence est manifeste. Pourquoi répondre aux inepties de Ousmane Sonko comme vous le dites ?

Répondeur automatique, vous n’en valez pas plus quand on sait que votre code d’accès aux largesses du chef s’intitule “insulter sonko”. Après tout, c’est le métier qui paie le plus en ces temps d’incertitudes politiques dans les prairies marron beige. Votre CV vous aide à vivre au gré des saisons électorales et des mandats présidentiels. Mais il est de notoriété publique que vos valeurs, à l’image du fuel souvent livré au pays dans le passé, sont volatiles et de piètre qualité. Je ne vous en veux pas, car dans la vie l’on ne donne que ce que l’on a. Alors si c’est une indignité, ce n’est pas la faute de Ousmane SONKO.

Nous avons au moins la fierté d’avoir un homme politique dont les paroles raisonnent toujours dans la tête des Sénégalais de par sa pertinence. sonko wakhoon nako seulement ! Un homme dont le discours colle parfaitement au parcours.

Allez demander à votre mentor que vous cherchez à défendre sans convaincre pourquoi il a tenu à rencontrer Ousmane Sonko ? Répondez à l’IGE plutôt!

Dans une société sénégalaise d’autre fois, votre récente gestion publique vous obligerait une quarantaine à vie, loin des gens honnêtes. Cependant puisque ce sont les hommes qui changent et les valeurs qui les caractérisent également, on peut bien comprendre pourquoi cette relation idyllique avec Macky Sall. On nous a toujours appris que “ceux qui se ressemblent , s’assemblent”.

Samuel fuel Sar La bave du crapaud n’atteindra jamais la blanche colombe

Abass Fall

Coordonnateur Pastef Dakar.

L’article Qui vit avec Samuel Sarr peut vivre avec un virus ! (Par Abass FALL) est apparu en premier sur Snap221.info.