C’est LA rumeur de ce vendredi matin ! Révélée par Var-Matin, elle annonçait que Mourad Boudjellal, ancien président du Rugby Club Toulonnais et potentiel acheteur du club de foot de Toulon, serait prêt à racheter l’Olympique de Marseille avec l’aide de fonds en provenance du Moyen-Orient. Une véritable bombe qui commence à prendre forme semble-t-il.

En effet, chroniqueur pour l’émission de RMC, Les Grandes Gueules, Boudjellal a confirmé avoir déposé un projet de rachat de l’Olympique de Marseille financé avec un partenaire privé ! De quoi faire gonfler la rumeur et l’information. On devrait néanmoins en savoir plus cet après-midi. En effet, contacté par nos soins, l’homme d’affaires nous a indiqué : *«je parlerai cet après-midi, je donnerai de plus amples informations.»* Un sacré vendredi en perspective pour l’OM.