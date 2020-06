“Je rêve que mes quatre jeunes enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur la valeur de leur caractère”. Cette phrase de Martin Luther King, extraite de son célèbre discours “I have a dream” prononcé en 1963, refait l’actualité en 2020. Elle est reprise en boucle sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, après la mort d’un afro-américain George Floyd. Cet homme a été interpellé par quatre policiers, le 25 mai dernier, à Minneapolis, et a finalement trouvé la mort après avoir été maintenu au sol, un genou sur son coup pendant plusieurs minutes.

Des bavures policières qui préoccupent

Une affaire qui a réveillé une blessure profonde aux États-Unis et qui a entrainé de nombreuses émeutes. Et si ils sont nombreux à demander des comptes au pays de l’oncle Sam, en France, on rapproche ce drame de celui d’Adama Traoré, survenue en 2016 à Beaumont-sur-Oise. Comme pour George Floyd, le jeune homme de 24 ans avait été maitrisé au sol par la police et avait prévenu à plusieurs reprises ne pas pouvoir respirer avant de succomber…xAutant de violences policières qui inquiètent Rachel Legrain-Trapani. L’ancienne Miss France, enceinte de son deuxième enfant (avec Valentin Léonard), est aussi la maman d’un petit garçon prénommé Gianni. Fruit de ses amours avec l’athlète Ladji Doucouré (français d’origine malienne et sénégalaise) a peur pour son petit.

Le monde est comme ça et il peut être cruel

Âgé de 6 ans, elle lui a écrit ce 1er juin un message préoccupé, sur Instagram. Partageant une photo de lui, heureux, et souriant, lors d’un bain dans une piscine, elle a expliqué : “Mon bébé, je ne peux malheureusement pas te promettre que tu ne subiras jamais de discriminations, des attaques injustifiées. Le monde est comme ça et il peut être cruel. J’espère me tromper et qu’un jour le racisme ne soit que dans les livres d’histoire. Garde toujours ce beau sourire et sois fier de la personne que tu es”.

