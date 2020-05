Grande nouvelle pour Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin Léonard. En effet, dimanche 24 mai, sur Instagram, l’ancienne Miss France a révélé que son homme allait déménager.

“Dimanche au lit? Pas pour nous, on déménage, du moins Valentin emménage officiellement avec nous et quitte son quartier préféré de Montorgueil…”, a-t-elle indiqué à sa communauté. “Dernière nuit dans mon petit appartement et mon quartier préféré. Mais une nouvelle vie nous attend avec l’arrivée de notre petit bébé”, a confié l’ex-candidat de télé-réalité sur son compte.

Les deux tourtereaux franchissent donc une nouvelle étape dans leur relation. Déjà maman d’un garçon de 7 ans prénommé Gianni, la Picarde va donner naissance à son deuxième enfant, un garçon. “Je me lance de nouveau dans la folle aventure de la maternité tout simplement parce que c’est toi. Toi qui me donnes l’envie de redevenir maman, toi qui me combles de bonheur et d’amour chaque jour, toi qui es déjà un super beau papa et qui seras un merveilleux papa, toi que j’aime tout simplement”, avait-elle écrit sur les réseaux sociaux.

Dans un live réalisé avec Sylvie Tellier, l’ex de Benjamin Pavard a reconnu qu’elle aurait aimé avoir une fille. “Je me disais que le sexe du bébé m’était égal, mais quand j’ai su que c’était un deuxième garçon, j’ai eu une petite pointe de… pas de tristesse parce que le principal c’est qu’il soit en bonne santé… Mais je me suis dit que j’aurais aimé avoir une petite fille, quand même, parce que je ne pense pas avoir de troisième enfant. J’ai déjà prévenu mon chéri.”

