Racine Talla absent depuis 2 mois : les agents de la RTS recherchent leur DG

Insolite. Les agents de la RTS réclament leur DG Racine Talla. Ce dernier a complètement disparu des radars de Keur Gou Mag depuis… près de deux mois et demi. Non Wallay. En clair, Racine n’a pas mis les pieds à la RTS depuis deux mois et demi. Le big boss est devenu introuvable. Et pire depuis qu’il est à la tête de la maison depuis 2012, c’est la première fois que le DG n’a pas assisté à la fête du 1er mai avec ses travailleurs. Cela augmente la suspicion.

D’aucuns disent qu’il s’est absenté pour des raisons médicales après avoir subi une opération il y a quelques semaines, d’autres disent qu’il s’occupé ailleurs. En tout cas les langues se délient au Triangle Sud où rien ne marche plus. Le directeur de la Télé, Pape Atou Diaw, qui assure l’intérim ne peut prendre aucune décision.

Seulement l’attitude de Racine Talla est assimilée à une volonté de précipiter son départ annoncé puisque le Président de la République a la liste de tous les dg retraités sur sa table. Or depuis 2017, Racine Talla né le 29 septembre 1957, a largement dépassé la retraite. A la RTS, les travailleurs veulent être édifiés surtout que la situation fait qu’il n’y a plus de production. Surtout que cette absence prolongée du tout-puissant DG Brejnev Talla intervient à quelques semaines de grandes dates comme la Korité et la prochaine coupe d’Afrique en juin en Egypte.

Le Témoin