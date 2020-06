Althea Bernstein est encore choquée par les événements mais remercie le ciel d’être en vie. Cette jeune femme de 18 ans a été victime, mardi soir, d’une agression raciste et purement gratuite de la part de quatre hommes blancs dans la ville de Madison, dans le Wisconsin (Etats-Unis).

L’adolescente se trouvait au volant de sa voiture, fenêtre ouverte et arrêtée à un feu rouge peu après minuit. C’est à ce moment-là que les quatre hommes sont arrivés et que l’un d’entre eux lui a pulvérisé un liquide inflammable sur le visage et le cou avant de lancer un briquet allumé. Althea a pris feu mais a rapidement pu éteindre les flammes et rentrée chez elle.

Elle s’est rendue à l’hôpital après des demandes répétées de sa maman. Elle a été soignée pour des brûlures et nécessite des soins médicaux supplémentaires.

L’incident s’est produit quelques heures après que des manifestations mais la police ne parle pas encore d’un lien entre les manifestants et l’attaque d’Althea.