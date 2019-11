Un joueur sénégalais dénonce l’inefficacité de la lutte contre le racisme.

Le milieu de terrain de l’Ankaragucu Ricardo Faty, estime que la Fifa et l’Uefa devraient trouver des moyens plus efficaces de mettre fin au racisme dans le football mondial.

Le racisme n’a pas sa place dans le football

Un footballeur sénégalais en Turquie a critiqué les instances dirigeantes du football, la Fifa et l’Uefa, pour leurs lacunes dans la lutte contre le racisme.

Ricardo Faty a déclaré lundi à l’Agence Anadolu que le racisme n’a pas sa place dans le football, mais malheureusement, on le voit dans les sociétés.

La Fifa et l’Uefa ne font pas bien leur travail

« Honnêtement, je ne pense pas que la Fifa et l’Uefa fassent bien leur travail. Nous savons qu’il existe de nombreuses façons de mettre fin au racisme. Ils ne font pas tout pour finir ce genre de choses », a déclaré le milieu de terrain du MKE Ankaragucu, soulignant la faible réaction contre ce fléau.

Hooliganisme éradiqué en Angleterre,mais l’Italie…

« Par exemple, en Angleterre, le hooliganisme a été éradiqué. Ils l’ont très bien fait. Mais en Italie, je ne pense pas qu’ils prennent ces choses très au sérieux parce qu’il y a des choses qui se passent chaque week-end. Les gens n’ont pas peur de la Fifa ou d’une fédération de football. Elles (les associations de football) doivent être plus fortes à ce sujet. » Ajoutant que le niveau de racisme en Italie pourrait être élevé.

Ces dernières années, l’Uefa a publié une vidéo de sensibilisation au racisme, à laquelle ont participé de nombreuses stars du football telles que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Zlatan Ibrahimovic.

Ce que l’on doit savoir sur Ricardo…

Vivant en Turquie depuis près de cinq ans, le joueur de 33 ans s’est dit très heureux et se sent à l’aise en Turquie, car il n’a jamais été attaqué racialement dans ce pays.

M. Faty a également déclaré qu’il n’avait jamais été victime d’abus racistes au cours de sa carrière, mais que certains de ses amis footballeurs en avaient été victimes.

Né à Villeneuve-Saint-Georges près de Paris, Faty, ancien international sénégalais, a déjà joué en France, Italie, Allemagne, Grèce et Belgique.