Ramadan 2019 : le message du président Macky Sall à la communauté musulmane

Le président de la République, Macky Sall, a présenté mardi sur twitter ses vœux à ses compatriotes musulmans à l’entame du jeûne musulman, émettant le souhait de voir ce mois saint apporter à travers le monde ’’paix et sagesse dans la foi et la sérénité’’.

« Bon ramadan à mes sœurs et frères musulmans au Sénégal et dans le monde. Que ce mois saint nous apporte paix et sagesse dans la foi et la sérénité », écrit-il dans un message publié sur twitter.

Les musulmans sénégalais, dans leur grande majorité, ont entamé mardi le jeûne du mois de ramadan, une partie de la communauté musulmane sénégalaise l’ayant débuté la veille.

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC), après avoir fait dimanche le constat de la non-apparition de la lune sur le territoire national, avait annoncé que le ramadan débutera mardi au Sénégal.

La CONACOC, qui regroupe divers acteurs et représentants des foyers religieux musulmans, s’était réunie dimanche jusque tard dans la nuit dans les locaux de la Télévision publique (RTS).

Le ramadan a débuté lundi dans plusieurs pays musulmans en particulier ceux du Maghreb.