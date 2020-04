Dans un message publié sur facebook ce vendredi, Me Madické Niang a souhaité « un très bon » ramadan à toute la Oumah Islamique et particulièrement aux musulmans du Sénégal.

« Allah, dans sa gratitude, nous a permis d’être au rendez-vous pour accomplir l’une de ses recommandations les plus fondamentales : jeûner le mois béni du Ramadan« , écrit l’avocat ajoutant que l’occasion lui est ainsi donnée de souhaiter un très bon Ramadan à toute la Oumah Islamique et plus particulièrement aux musulmans du Sénégal.

Prières

« Nous demandons, humblement, au sauveur de l’Humanité le Prophète Mouhamed (SAW), d’intercéder en notre faveur auprès d’Allah (SWT). Puisse Allah accepter notre jeûne et que par Sa toute Puissance et sa Miséricorde immense, Il nous permette de gagner rapidement ce combat crucial contre la pandémie de Covid-19. Amiin ! », a-t-il conclu.

Ramadan

Le ramadan débutera ce samedi au Sénégal. L’annonce a été faite, vendredi, par le comité national d’observation du croissant lunaire.

Bonjourdakar

L’article Ramadan 2020 : Le message émouvant de Madické Niang à la Oumah Islamique est apparu en premier sur Snap221.info.