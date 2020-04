Cette année, la communauté musulmane entame le jeûne du mois de Ramadan dans des conditions particulières marquées par la progression de la pandémie du covid 19 et ses conséquences sur le plan économique, social et familial.

Ainsi, je tiens à adresser mes vœux les plus chers aux musulmans du Sénégal et du monde pour un excellent Ramadan et, en même temps, formuler des prières en ce moment de recueillement et de dévotion, pour l’éradication de cette maladie partout dans le monde.

KHALIFA ABABACAR SALL