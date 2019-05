Ramadan : la manière de jeûner dans un pays où le soleil ne se couche jamais

Alors que le Ramadan s’entame pour tous les musulmans, certains d’entre eux sont confrontés à une situation particulière. Dans les pays nordiques comme la Finlande, le soleil ne se couche que 55 minutes par jour. Comment dans ces conditions, respecter le jeûne ?

Le ramadan impose en effet aux musulmans qui le pratiquent de ne pas boire, manger, fumer ou avoir d’activités sexuelles durant toute la journée. Une fois le soleil couché, ils peuvent se nourrir, en dégustant l’Iftar, le repas traditionnel qui clôt la journée de jeûne.

Mais dans des pays comme la Finlande ou la Suède, respecter le ramadan représente un véritable défi, comme le montrent les témoignages de musulmans rapportés par le média en ligne AJ+. «Le jeûne commence à 1h35 du matin et se termine à 00h48 le jour d’après, explique Mohamed, qui vit dans le Nord de la Finlande. Le jeûne dure donc 23 heures et 5 minutes.

Mes amis, ma famille et mes proches qui vivent au Bangladesh ne peuvent pas croire que nous puissions jeûner durant plus de 20 heures. Ils disent que c’est incroyable et nous demandent comment nous faisons. Mais grâce à Dieu nous y arrivons».

D’autres musulmans, en revanche, ont trouvé la parade pour s’éviter des jeûnes de plus de 20 heures. Mohamed explique ainsi qu’il a des amis en Laponie qui se basent sur les heures de lever et de coucher du soleil au Moyen-Orient.

Et selon les textes, il est dit que «celui qui réside dans un pays où le soleil ne se couche pas en été et ne se lève pas en hiver ou vit dans un pays où le jour dure six mois et la nuit autant, celui-là doit effectuer cinq prières toutes les vingt quatre heures. Ils doivent établir les temps des prières approximativement en se fondant sur la situation du pays le plus proche où il est possible de distinguer les temps des prières prescrites».