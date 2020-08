Rangou est toujours incarcérée. En prison pour diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, proxénétisme et défaut de carnet sanitaire, elle végète au Camp Pénal.

Depuis son incarcération, son compte Instagram n’est plus d’actualité comme avant. Sur les pages de divertissement, ses vidéos et photos ne sont plus partagées. A vrai dire, les Sénégalais ont oublié Rangou, a constaté Senego.

Rappelons que de son vrai nom Fatoumata Barry, “Rangou” a été placée sous mandat de dépôt par le juge du 8ème cabinet depuis le 5 juin dernier. Elle est visée pour diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, proxénétisme et défaut de carnet sanitaire. La nommée Aïssatou Ndiaye a été écrouée pour les mêmes faits.

Cet article Rangou a déjà passé 2 mois en prison et continue sa descente aux oubliettes est apparu en premier sur Sunubuzz.