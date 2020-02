Désormais, c’est la guéguerre entre Racky Aïdara et Marie Louise Diaw. Les deux célébrités ne trainent plus ensemble et son devenues les pires ennemies du monde. Cette affaire d’enregistrement audio, a fait la polémique sur les réseaux sociaux.

Après les nombreuses révélations faites par la vidéo-girl et l’actrice, les internautes ont tranché. La nouvelle mariée elle, n’a pas encore dit son dernier mot. Elle envoie une nouvelle alerter pour prouver qu’elle est loin d’être affectée par ce différend.

Depuis la polémique de la fameuse soirée privée dont l’entrée était à 200 000 Fcfa, Rangou continue de faire parler d’elle. Au moment où tout le monde pensait que cette affaire avait connu son épilogue, l’ancienne animatrice de Sentv, remet encore le couteau dans la plaie.

Sur son compte Instagram, Rangou secoue encore et va à la VAR pour démentir ses détracteurs concernant le numéro privé mis sur l’affiche de la soirée “Saï Saï”.

Devenue célèbre grâce à sa présence dans la série Nafi, la ravissante actrice Soukeyna fait de plus en plus parler d’elle. C’est aussi une habituée des réseaux sociaux où elle publie le plus souvent de magnifiques photos et vidéos d’elle.