En application des instructions données par le Président de la République, Macky Sall, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a élaboré un programme de rapatriement des Sénégalais d’Italie, en relation avec le ministère de la Santé et de l’Action sociale, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Tourisme et des Transports aériens.

Dans ce cadre, six (06) vols ont déjà été organisés avec la Compagnie Air Sénégal (09-12 et 16 juin avec 02 vols par date) pour permettre le rapatriement de nos compatriotes qui y résident légalement et, par la même occasion, le retour des ressortissants sénégalais bloqués en Italie.

Toutefois, vu le nombre important de nos compatriotes toujours bloqués à Dakar, six (06) nouveaux vols sont programmés comme suit :

23 juin 2020 : 7ème vol Dakar-Rome

8ème vol Dakar-Milan

28 juin 2020 : 9ème vol Dakar-Milan

10ème vol Dakar-Milan

30 juin 2020 : 11ème vol Dakar-Rome

12ème Dakar-Milan

Ainsi, le tarif retenu pour ces vols est de 700€ sur l’axe Dakar-Italie en raison de la subvention de 200€ que le Chef de l’Etat a bien voulu accorder sur les billets, indique le document reçu. Lequel précise que la subvention de 200€ a été accordée pour les billets des 06 premiers vols sur le trajet Dakar-Italie. Ainsi, le remboursement aux bénéficiaires se fera au niveau de l’Ambassade du Sénégal à Rome à travers le Fonds Force COVID-19 Diaspora. Les demandeurs devront présenter la copie de leur passeport avec les cachets « DEPART » et « ARRIVEE ».

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur dit adresser ses remerciements aux Autorités italiennes « pour le soutien apporté à la réussite de ces opérations ». Et « continue de tout mettre en œuvre afin que nos compatriotes bloqués au Sénégal puissent regagner leur pays de résidence