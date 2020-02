Les commentaires se poursuivent suite aux propos du président Macky Sall, affirmant que le Sénégal n’a pas les moyens de rapatrier ces 11 étudiants en Chine. Bougane Gueye Dany à travers un communiqué, s’engage à lancer une opération de collecte de fonds pour faciliter le rapatriement de nos concitoyens

Wuhan : Secours à nos compatriotes Notre contribution pour leur rapatriement

On ne peut pas ne pas rien faire…

« Nombre de nos citoyens se sont dit choqués par les propos du Président Macky Sall. En effet, concernant l’évacuation des étudiants sénégalais résidant à Wuhan, foyer pour ne pas dire épicentre de cette mystérieuse maladie appelée Coronavirus qui décime actuellement la Chine, le Premier des Sénégalais a signifié que notre pays ne dispose pas des moyens suffisants pouvant permettre le retour de ces jeunes, partis de leur pays à la quête du savoir. Il est vrai que les propos du Président Macky Sall peuvent avoir été sortis de leur contexte, mais, l’on ne peut pas ne pas rien faire. »

Partenaire financiers aphones

« Effectivement, Monsieur le Président de la République, nous sommes conscients des difficultés que vous traversez. Cela se comprend mieux avec l’augmentation du prix de l’électricité sans oublier cette flambée notée dans d’autres produits de première consommation comme l’huile ou encore le gaz butane. Il est encore avéré qu’il existe une réelle pression sociale due à nombre de problématiques auxquelles vous êtes en train de chercher des solutions durables.

Les partenaires financiers du Sénégal sont toujours prêts à débourser 1000 Milliards pour un TER, 300 pour un BRT et 150 milliards pour un stade olympique. Hélas, quand il s’agit d’aider nos compatriotes ils restent aphones.

Mais Mr le Président, permettez-nous, de démontrer encore une fois, après le soutien en 2012 aux populations sinistrées ( inondations), à la cause des Rohingyas et dernièrement la caution de Oustaz Taïb Socé, notre engagement citoyen. »

Engagement citoyen

À cet effet, nous nous engageons à lancer une opération de collecte de fonds pour permettre et faciliter le rapatriement de nos concitoyens, bloqués en Chine où le coronavirus prend du volume et terrasse le pays de Mao. Notre opération a pour but, monsieur le Président de la République, de trouver les moyens nécessaires et avec seulement les Sénégalais, pour louer un avion médical, aider nos frères étudiants en chine, et leur donner la chance de rentrer au bercail. Certainement après cette opération, vous trouverez les ressources pour les mettre en quarantaine, en observation suffisante et adéquate afin d’assurer le suivi médical.

Nous sommes tous des Sénégalais et fiers d’être ce que nous nous sommes : Sénégalais encore et toujours dans un Sénégal de tous et pour tous.

Bougane Gueye Dany