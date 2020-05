Selon les pièces du dossier, par exploit en date du 06 mai 2020, des citoyens sénégalais et certaines associations avaient signifié à l’Agent judiciaire de l’Etat une requête aux fins de référé liberté tendant à juger que la décision de l’Etat du Sénégal interdisant le rapatriement des corps des nationaux décédés à l’étranger du Covid 19 porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, notamment la liberté religieuse, la liberté de conscience.

Ensuite à enjoindre l’Etat du Sénégal d’autoriser le rapatriement et l’inhumation au Sénégal des dépouilles des sieurs D. M. et M. L, décédés respectivement à Paris et en Italie.

Et enfin enjoindre l’Etat du Sénégal de prendre toutes mesures d’accompagnement utiles, à chaque fois que les familles demandent le rapatriement au Sénégal des corps des ressortissants sénégalais décédés a l’étranger du Covid 19.

Selon les informations exclusives de Libération online, la Cour suprême vient de rejeter ce jeudi le recours.

