Amath Dansokho est un homme politique sénégalais, ancien ministre, ancien député et ancien maire de Kédougou, né en 1937 et mort le 23 août 2019 à son domicile à Dakar. Il est secrétaire général du Parti de l’indépendance et du travail jusqu’au 23 mai 2010, date à laquelle Magatte Thiam lui succède. Wikipédia