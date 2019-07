Rappel à Dieu d’Ameth Amar : Le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, s’est rendu chez le défunt pour présenter ses condoléances

Suite au rappel à Dieu de l’homme d’affaires et PDG de NMA Sanders, Ameth Amar, le Khalife général des Tidianes, Serigne Mbaye Sy Mansour, s’est rendu à la maison mortuaire ce samedi 27 juillet, pour y présenter ses condoléances. Un geste d’une haute portée qui démontre la dimension exceptionnelle de l’illustre disparu.

D’ailleurs, dans un élan de gratitude et de profonde reconnaissance, la famille du défunt, mais surtout les amis et employés d’Ameth Amar à NMA Sanders, ont tenu à transmettre leurs sincères remerciements au guide des Tidianes. En effet, par la voix de Alioune Diaw, le chargé des affaires sociales et religieuses à NMA Sanders, qui parlait au nom du personnel et de la famille, le geste de Serigne Mbaye Sy Mansour a été salué à sa juste valeur.

D’ailleurs, Alioune Diaw a rappelé qu’il a été par le passé, commis par Ameth Amar pour convoyer des dons soit à Touba, soit à Tivaouane : ‘’À deux reprises, Ameth m’a envoyé remettre un car médicalisé de 100 millions FCFA d’abord à Tivaouane et ensuite à Touba’’, témoignera t-il à l’issue de la visite de Serigne Mbaye Sy Mansour.

Il apparaît donc que l’une des explications de la visite du Khalife des tidianes chez Ameth Amar, réside dans sa volonté de saluer le philanthrope, le patriote et enfin le dévoué croyant qu’il était…