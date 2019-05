Rappel à Dieu de Cheikh Béthio : la réaction de son avocat Me Ousmane Sèye

Me Ousmane Sèye, avocat à la Cour, a réagi pour la première fois après le décès de Cheikh Béthio Thioune, sur les ondes de la Rfm. “Sa mort nous laisse un grand vide. Je ne pouvais plus entrer en contact avec lui, parce que les médecins avaient confisqué son téléphone portable. Son état de santé ne lui permettait pas de communiquer. Sur ordre de ses médecins, il ne pouvait plus répondre aux appels”, a témoigné le conseil.

Cheikh Béthio était gravement malade, selon son avocat. “Quand il est allé voir ses médecins, ils l’ont retenu parce qu’il ne pouvait plus se déplacer. Ceux qui disaient que Cheikh Béthio est volontairement resté en France, ont aujourd’hui tort. C’est le verdict de Dieu, le jugement divin, la justice divine. Quand nous avions dit que Cheikh Béthio était malade, personne ne nous croyait. Aujourd’hui, Dieu a tranché. II avait tout donné à Serigne Saliou”, a-t-il ajouté.