On en sait un peu plus sur les causes de la mort des détenus Babacar Mané et Cheikh Ndiaye, résidents de la chambre 11 de Rebeuss. Ils ont succombé à une crise cardiaque suite à une électrocution. Les résultats de l’autopsie révèlent « des légions de brûlure électrique au cerveau et à l’épaule droite, congestion généralisée et intense des visières secondaires et une défaillance cardio-cricuhetone brute ».