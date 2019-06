Rappel à Dieu de l’ancien président égyptien Mohamed Morsi en pleine comparution au tribunal

L’ancien président égyptien Mohamed Morsi est mort pendant une comparution au tribunal annonce France 24.

Président du Parti Liberté et Justice, formation politique issue des Frères musulmans, il représente les couleurs du parti islamiste à l’élection présidentielle qui suit la révolution de janvier 2011.

Il l’emporte, au second tour, sur l’ancien Premier ministre Ahmed Chafik avec 51,73 % des voix, soit environ un tiers des voix de la population électorale, et devient ainsi le premier président élu démocratiquement en Égypte et le premier civil à occuper ce poste. Il est investi cinquième président de la République arabe d’Égypte le 30 juin 2012.

Mohamed Morsi est renversé par un coup d’État organisé par l’armée, le 3 juillet 2013, à la suite d’un vaste mouvement de protestations populaires. Il décède le 17 juin 2019, pendant son procès.