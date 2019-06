Rappel à Dieu de Mor Fadam: le dernier hommage des lutteurs

L’après-midi du 18 juin a été un choc terrible pour le monde de la lutte, qui apprit avec affliction, le décès d’un des monuments de ce sport, Mor Fadam .C’est en masse qu’amateurs, pratiquants et sympathisants, se sont déplacés, pour soutenir la famille éplorée et rendre un ultime hommage à cette légende de la lutte sénégalaise . Les témoignages sont unanimes. « Père Mor Fadam a été un exemple pour le monde de la lutte et en particulier pour les lutteurs de Guédiawaye. C’était un fédérateur, un homme pieux d’une gentillesse débordante qui ne manquait jamais de donner des conseils aux lutteurs de Guédiawaye. Même lors des galas de lutte, il n’hésitait jamais de se retirer pour prier, » ont rapporté tous les acteurs de la lutte.

Pour sa part Gouye-Gui, qui était sous sa coupole depuis le début de sa carrière, est revenu sur ses derniers instants avec l’ancienne gloire. « Mor Fadam m’a appelé au téléphone, je l’ai chambré un peu quand il m’a dit qu’il était malade dernièrement, mais qu’il allait mieux maintenant. Par la suite il m’a dit qu’il avait besoin de mon médecin car il s’étouffait. Je lui avais promis de lui trouver un rendez-vous le plus rapidement possible avec mon médecin. Malheureusement, les choses se sont passées si vite » a renseigné le Baobab.

Balla Gaye 2, Manga 2, Lac de Guiers, Marley, Gabar Singh, Assurance et autres grands champions étaient sur les lieux. L’association des anciennes gloires a fait un geste pour soutenir la famille de Mor Fadam. Ce mercredi 19 juin, l’ancien mentor de Ngueye Loum sera inhumé à Touba. Toute la rédaction de Leewtoo prie pour le repos éternel de son âme. Adieu Champion.

Aïssatou FAYE NIANG

leewtoo.net