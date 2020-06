L’ancien maire de Dakar assure avoir appris avec tristesse le rappel à Dieu de Serigne Papa Malick Sy, guide religieux, porte-parole du Khalif général des Tidianes. En cette douloureuse circonstance, il a présenté ses condoléances à la communauté Tidiane et à toute la Oumah Islamique et élèvé ses prières pour le repos de son âme. « Serviteur de l’islam et de la Tijaniyah, Serigne Papa Malick Sy se distinguait par sa spiritualité, sa courtoisie et sa douceur d’esprit. Un grand érudit nous a quitté. Que la terre de Tivaouane lui soit légère » a témoigné Khalifa Ababacar Sall dans un communiqué.





www.dakaractu.com