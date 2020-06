Notre pays vient encore de subir une lourde perte, avec la disparition, pour le moins inattendue, de Serigne Pape Malick SY, porte-parole du Khalife général des Tidianes.

Sa voix résonne encore dans nos oreilles, exhortant les Sénégalais à observer les gestes barrières dans la lutte contre la propagation du coronavirus, nous invitant à retourner à notre créateur, à travers des actions de grâce, en direction de nos prochains et partageant avec nous sa crainte de la colère divine. Quelle humilité !

A l’image de son maître, Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, Pape Malick SY était incontestablement un intellectuel accompli, un grand pédagogue de la science islamique, un maître du verbe, le verbe qui soulage, le verbe qui unifie, le verbe réparateur et qui met en confiance.

Le patriote intransigeant qu’il fut part à jamais, laissant à la postérité des leçons de vie, de sagesse, de grandeur et surtout de renoncement, au profit de la collectivité.

C’est avec une peine immense que nous accueillons la nouvelle de sa disparition, en raison des liens particuliers qui nous unissaient et de l’affection mutuelle que nous nous portions.

Nous en remettant au bon Dieu, nous prions pour le repos de son âme au paradis et présentons nos condoléances émues, en particulier au Khalife général des Tidianes Serigne Babacar SY Mansour, aux Khalifes généraux de toutes les confréries, au Chef de l’Etat, le Président Macky SALL ainsi qu’à toute la Nation sénégalaise.

Aminata MBENGUE NDIAYE

Secrétaire Général du Parti Socialiste &

Président du Haut Conseil des Collectivités territoriales







