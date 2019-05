Rappel à Dieu de Sokhna Mame Awa Bousso Faye mère de Serigne Abdou Karim Mbacké

C’est avec une profonde tristesse que la rédaction de galsen221.com a appris tôt ce matin le rappel à Dieu de la mère de Serigne Abdou Karim Mbacké Borom Maqarimal Ahlaq Sokhna Mame Awa Bousso Faye. Ce dernier avait une relation très forte avec elle et lui vouait une admiration sans faille.

La rédaction de galsen221.com présente ses condoléances à toute la communauté mouride, à la famille Serigne Fallou Mbacké et plus particulièrement à Serigne Abdou Karim Mbacké qui représente énormément pour notre équipe.

Nous prions pour le repos de son âme et que Cheikh Mouhammad El Fadl l’accueille au paradis.