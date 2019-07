Rappel à Dieu de Tanor Dieng : Les Condoléances de Sonko à Macky Sall

Ousmane Sonko, leader du Parti Pasted-Les Patriotes, a présenté ses condoléances au peuple sénégalais, suite au rappel à Dieu lundi à Paris, de Ousmane Tanor Dieng, Président du Haut conseil des collectivités locales (Hcct) et secrétaire général du Parti socialiste.

Macky Sall a perdu un allié

“En mon nom, ceux de mon parti et de notre coalition, je présente nos plus sincères condoléances au peuple Sénégalais et à Monsieur Macky Sall, qui perd avec le rappel à Dieu de Monsieur Ousmane Tanor Dieng, un allié et un collaborateur.

Nous invoquons la miséricorde et le pardon divins sur l’âme du disparu”, lit-on sur sa page Facebook visitée mardi par Senego.

Levée corps et Enterrement

La cérémonie de levée de corps du secrétaire général du Parti socialiste a eu lieu, ce mardi, à Paris, en présence du Président Abdou Diouf et de son épouse, des ministres Aly Ngouille Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam, et Amadou B. L’arrivée du corps est prévue, demain mercredi, et l’enterrement le même jour à Nguédiène, départment de Mbour.

Fils d’une dimension exceptionnelle

Le secrétaire général du Parti socialiste sénégalais est décédé lundi matin en France. Agé de 72 ans, le Président du Hcct fut l’un des principaux alliés du Président Macky Sall. Le Sénégal perd ainsi un de ses valeureux fils d’une dimension exceptionnelle.