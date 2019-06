Rapport de l’IGE sur Petrotim: Al Housseynou Wane , Directeur de l’exploitation à Petrosen dénonce le contrat signé avec Petrotim

D’après Dakarmatin le deuxième jet sur le rapport de l’IGE demeure accablant. Ce rapport qui met en lumière le contrat signé avec PETROSEN.

Comme promis votre site Dakarmatin vous propose un deuxième jet sur le rapport de l’IGE . Al Housseynou Wane Directeur de l’exploitation de PETROSEN auditionné par les Inspecteurs généraux d’Etat est scandalisé par le contrat signé avec PETROTIM. Il estime que cette signature a écorné l’image de PETROSEN et du Sénégal.L’an deux mille douze et le 13 juillet à Dakar, Nous Gallo Samb et Oumar Sarr, Inspecteurs généraux d’Etat en vertu de l’ordre de mission n° 035PR/CAB/IGE du 30 Mai 2012 prescrivant une enquête au niveau de PETROSEN, avons procédé à l’audition de Monsieur AL Housseynou Wane, en sa qualité de Conseiller Exploration à PETROSEN.

