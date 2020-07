Une récente enquête réalisée par Big One Dating a montré que les femmes peuvent être plus susceptibles d’avoir un orgasme en fonction de la taille de l’organe sexuel de leur partenaire masculin.

L’entreprise a interrogé 4 761 femmes sur la dernière fois qu’elles ont eu des relations sexuelles, avant de noter à quel point leur amant est bien doté.

Publicité

Ils ont ensuite demandé si les participantes avaient atteint l’orgasme ou non, avant de rassembler les données pour savoir quelles tailles étaient les plus susceptibles de provoquer un orgasme.

Le sondage a révélé que les pénis de huit pouces faisaient atteindre les orgasmes les plus agréables, provoquant des orgasmes dans 44% des cas.

Les pénis de sept et neuf pouces ont également été jugés plus «réussis» car ils ont déclenché des climax dans 38% et 32% des cas respectivement.

Plus d’un tiers des femmes ont rapporté des parties de sexe agréables avec une virilité entre quatre pouces et six pouces. C’est le même taux de réussite que les hommes avec des pénis de 11 pouces, ce qui montre qu’avoir un plus gros n’est pas toujours meilleur.

La longueur du pénis la moins satisfaisante sexuellement était d’un pouce. L’année dernière, le NHS a publié des informations sur la taille moyenne du pénis masculin au Royaume-Uni.

Des chercheurs de l’University College de Londres ont mesuré le pénis de 104 hommes, selon Daily Star.

Ils comprenaient des hommes de tous âges, des adolescents aux retraités.

La longueur moyenne du pénis dans ce groupe était de 5,1 pouces (13 cm) lorsqu’il était «doux et légèrement étiré», selon la recherche.

Le site Web du NHS ajoute: “Quelle que soit la taille réelle, de nombreux hommes ne sont toujours pas satisfaits de la taille de leur virilité. »



<!– Publicité 2 –>

« Une étude basée sur les résultats d’une enquête sur Internet auprès de plus de 50 000 hommes et femmes a révélé que 45% des hommes aimeraient un pénis plus gros. »

« Le rapport du professeur Kevan Wylie, consultant en médecine sexuelle à l’Université de Sheffield, ont conclu que les préoccupations excessives concernant la taille du pénis étaient plus élevées chez les hommes avec des pénis de taille moyenne que chez les hommes avec des petits pénis. »

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

“Le rapport du professeur Wylie a également trouvé des différences entre ce que les femmes et les hommes pensent. Un pourcentage beaucoup plus élevé de femmes (85%) étaient satisfaites de la taille du pénis de leur partenaire que le pourcentage d’hommes (55%) qui étaient satisfaits du leur taille de pénis. “

AfrikMag

L’article Rapport sexuel: Une enquête révèle la meilleure taille de pénis pour donner de l’orgasme à une femme est apparu en premier sur Snap221.info.