Rassemblement du 14 juin à Dakar sur l’affaire BBC : Le Préfet de Dakar aurait interdit le rassemblement

Le Préfet de Dakar a interdit le rassemblement du collectif citoyen Aar Li nu Bokk, mais les différents responsables maintiennent malgré l’avertissement du Préfet leur marche. Façon de dire que l’interdiction préfectorale ne semble pas ébranler les organisateurs. A titre illustratif, Cheikh Tidiane Dièye, un des organisateurs soutient dans un post à 23 heures, ce jeudi que le mot d’ordre est maintenu selon L’AS.

« Citoyennes, citoyens, la plateforme « Aar Li Nu Bokk » rappelle que le rassemblement pacifique prévu à la place de l’Obélisque ce vendredi 14 juin est maintenu. La plateforme appelle tous les compatriotes à venir massivement, munis du drapeau national », écrit-il. En écho, l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye n’a pas écrit autre chose sur sa page Facebook: « Chers compagnons, chers compatriotes, nous vous invitons à prendre part au 1er rassemblement d’information et de sensibilisation des citoyens sur le scandale Petrotim et les milliards dont notre patrie a été privée. Allons ensemble ce Vendredi 14 Juin 2019 à 15heures à la place de la Nation, habillés en blanc avec notre drapeau national ». Ajoutant : « Nous sommes à un tournant décisif de l’histoire de notre Sénégal. Nous avons le devoir de nous battre jusqu’au bout pour nous, nos enfants et les générations futures »

igfm.sn