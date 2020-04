L’affluence devant les boulangeries, en cette période d’épidémie du covid-19, fait craindre le pire. Pour y remédier, le ministre du Commerce s’est réuni, ce dimanche, avec les acteurs de la boulangerie.

Ainsi, plusieurs mesures seront mises en œuvre pour essayer de corriger l’épineux problème. «Nous venons de sortir d’une réunion avec le ministre. Ce qui a été décidé, c’est de mettre des kiosques et faire des livraisons à domicile. Nous allons essayer de pallier à tout cela», a indiqué Amadou Gaye président de la Fédération nationale des boulangers (Fnbs).

Joint par iGfm, il explique qu’avec l’appui de leur ministre de tutelle, ils mettront une centaine de kiosques sur le marché. «On va lancer cela dès mercredi au plus tard.

Aussi, il ne pourra plus y avoir plus 5 clients dans l’enceinte de la boulangerie. «Ce sont de nouvelles décisions qu’on a prises. Et nous avons donné des instructions aux boulangeries pour qu’elles changent de comportement», a ajouté le patron de la Fnbs.

Ces mesures suffiront-elles vraiment à réduire drastiquement l’affluence devant les boulangeries ?

