Le président de la République passe à l’acte. Il a concrétisé son vœu de rationaliser sur la téléphonie de l’Etat. Selon le quotidien national « Le Soleil » toutes les lignes de téléphone mobile à la charge de l’Etat ont été restreintes.

D’après le journal, les détenteurs ne peuvent plus passer d’appels. Une politique de restriction qui va s’étendre, dans deux semaines, aux lignes fixes et enfin à l’internet. Ces mesures permettront au Sénégal d’économiser près de 30 milliards de francs CFA.

L’Etat se soustrait du processus d’abonnement à la téléphonie mobile. De ce fait, les ayants droits s’abonnent directement auprès de l’opérateur de leur choix et aucune facture téléphonique n’est plus portée par l’Etat. Mieux pour matérialiser sa volonté, Macky Sall s’est appuyé sur des supports réglementaires et normatifs.

C’est-à-dire le décret 2019-1310 du 14 août 2019 fixant une allocation mensuelle forfaitaire pour charges de téléphonie mobile à certains agents de l’Etat, le décret 2019-1311 du 14 août 2019 fixant le volume et les modalités de répartition de l’enveloppe financière accordée au ministère des Forces armées pour prise en charge des dépenses de télécommunication, le décret 2019-1312 du 14 août fixant le volume et les modalités de répartition de l’enveloppe financière accordée au ministère de l’Intérieur pour prise en charge des dépenses de télécommunications, une directive présidentielle informant toutes les administrations de la mesure de rationalisation, enfin des lettres d’informations sont adressées aux opérateurs pour engager les dispositions appropriées.