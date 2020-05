Grand espoir du RC Lens, Anis Hadj Moussa a refusé la proposition du club nordiste. Il devrait poursuivre sa jeune carrière à l’étranger.

Le RC Lens aurait aimé le conserver, mais Anis Hadj Moussa a décidé de changer d’air. Selon les informations de Goal, le jeune joueur devrait quitter les Sang et Or. D’après le média, le jeune milieu offensif aurait refusé la proposition de contrat stagiaire professionnel que lui avait faite le club nordiste. Âgé de 18 ans, le milieu arrive en fin de contrat chez les Nordistes l’été prochain et devrait rebondir à l’étranger.

