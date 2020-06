Ce jeudi, les joueurs de l’équipe nationale de football de RD Congo annonce al création de « Léopards Fondation ». Une organisation pour venir en aide aux plus défavorisés du pays.

« Face à la pandémie liée au COVID-19 et la crise alimentaire en découlant, la Léopards Fondation se mobilise et accompagne la population la plus défavorisée en orientant ses premières actions à destinaion des personnes vivant avec handicap« , lit-on dans un communiqué.

A travers cette organisation, les Léopards entendent rendre le soutien indéfectible de ses supporters via des actions de développement et d’aide concrètes.

Par ailleurs, dans cette période, plusieurs joueurs ont réalisé diverses actions de leur côté. A l’image de Cédric Bakambu via sa Fondation Bakagoal. Il a distribué vivres et non vivres dans plusieurs quartiers de Kinshasa.

